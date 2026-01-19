El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que la temperatura llegue a los 12 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mañana, con un 0% de probabilidad hasta las 7 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 7 de la tarde, la probabilidad de tormenta aumenta significativamente, alcanzando un 75% entre las 7 y las 1 de la mañana del día siguiente. Esto sugiere que, aunque la mañana y parte de la tarde se mantendrán secas, es posible que se produzcan chubascos o tormentas ligeras en la noche.

La previsión de precipitación indica que se podrían acumular entre 0.4 y 1 mm de lluvia, lo que no representa una cantidad significativa, pero es suficiente para que los residentes de Meaño se preparen para un final de jornada húmedo. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre lo hagan durante las horas de la mañana o la tarde, ya que la llegada de la noche podría traer consigo condiciones más inestables.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en las horas centrales del día. La posibilidad de lluvia aumentará hacia la noche, por lo que es aconsejable estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un cambio en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.