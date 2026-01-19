El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

Hoy, 19 de enero de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de nubosidad más densa. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará con un estado de cielo cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la percepción térmica.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mañana, con un 0% de probabilidad hasta las 07:00. Sin embargo, a partir de las 07:00 y hasta las 13:00, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 100%. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en la mañana y hasta 1 mm en la franja horaria de 10:00 a 11:00. Las lluvias serán escasas, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunas nubes altas se mezclen con intervalos de nubosidad. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 0% de probabilidad después de las 19:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un ambiente gris y húmedo, podría haber una mejora en las condiciones hacia la tarde y la noche.

En resumen, Marín experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con lluvias ligeras en la mañana y una ligera mejora en las condiciones hacia la tarde. Se recomienda a los residentes que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para el tiempo, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.