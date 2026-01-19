El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 2 y 4 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de que se presenten lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará a partir de las 7 de la mañana, alcanzando un 100% entre las 7 y las 1 de la tarde. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.4 mm en las primeras horas del día y hasta 1 mm en la franja horaria de 9 a 10 de la mañana. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 3 grados .

Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas, con la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura alcanzará su punto máximo de 8 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 81% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 27 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La dirección del viento cambiará a medida que se acerque la noche, predominando del norte y noroeste.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 2 grados hacia la medianoche. La probabilidad de precipitación disminuirá, aunque no se descartan algunas lluvias ligeras.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con niebla en las primeras horas, seguido de un cielo cubierto y lluvias ligeras a lo largo del día. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que se vistan adecuadamente para las bajas temperaturas y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.