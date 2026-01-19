El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El 19 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia el mediodía, cuando se espera que las nubes altas comiencen a aparecer. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el cielo volverá a oscurecerse, manteniendo un ambiente predominantemente nuboso.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 5 a 8 grados. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes estén al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 20% durante la tarde. Sin embargo, las primeras horas de la mañana y la mayor parte de la tarde se mantendrán secas, con algunas posibilidades de chubascos ligeros hacia el final de la jornada. La probabilidad de tormenta es baja, aunque se espera que haya un aumento en la actividad eléctrica en la región durante la tarde, especialmente en áreas cercanas a la costa.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando en algunas ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas expuestas al viento.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y escasas posibilidades de lluvia. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo y estén atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.