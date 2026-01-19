El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará principalmente del norte y noroeste, alcanzará velocidades de hasta 11 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento en la probabilidad de lluvia escasa hacia la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé una probabilidad del 0% de tormentas. Sin embargo, se anticipa que las precipitaciones serán mínimas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm.

La tarde se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 10 a 11 grados, manteniendo la misma tendencia de humedad alta. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la nubosidad, pero no se esperan condiciones climáticas severas.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 8 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. El viento disminuirá ligeramente, pero aún se sentirán rachas de hasta 8 km/h.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una alta humedad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, se espera que las precipitaciones sean escasas y no afecten significativamente las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.