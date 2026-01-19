El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando hasta un 99% en las horas previas al mediodía. Esta elevada humedad puede contribuir a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es del 15% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque es poco probable que se produzcan lluvias significativas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. Las lluvias, si se presentan, serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, su presencia puede influir en la percepción del frío, especialmente en áreas más expuestas.

A medida que avance la tarde, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:33, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente nublada. En resumen, se recomienda a los habitantes de Gondomar prepararse para un día fresco y cubierto, con la posibilidad de ligeras lluvias en la tarde y un viento moderado que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

