El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que oscilarán entre muy nuboso y cubierto a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 4 grados durante las primeras horas de la mañana y alcanzando un máximo de 8 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 4 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán el 80% durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La combinación de la alta humedad y las bajas temperaturas puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 35% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un acumulado que podría no superar los 1 mm. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles chubascos aislados, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormenta es también notable, alcanzando un 75% entre las 07:00 y las 13:00 horas, aunque se espera que esta disminuya a medida que avance el día. A pesar de la posibilidad de tormentas, la intensidad de las mismas no parece ser significativa, y cualquier actividad eléctrica debería ser esporádica.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más activas del día, lo que podría contribuir a una sensación térmica aún más fría.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia y tormentas. Se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para el frío y que estén preparados para condiciones climáticas cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.