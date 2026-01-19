El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

Hoy, 19 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes altas continuarán dominando el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 65% por la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más altas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que A Estrada permanezca mayormente seco durante la mayor parte del día, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, hacia la tarde, existe un 15% de probabilidad de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las cantidades de precipitación, si se producen, serán mínimas, con un total estimado de 0.4 mm en el mejor de los casos.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia por la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo húmedo y fresco, con la posibilidad de que el viento sople con cierta intensidad en las horas centrales del día. Es recomendable llevar ropa adecuada para el frío y estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.