El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados, y la probabilidad de precipitación será baja, con un 0% de posibilidades hasta el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la probabilidad de lluvia, especialmente entre las 7 y las 13 horas, donde la probabilidad de tormenta se eleva al 75%. Esto sugiere que los habitantes de Cuntis deben estar preparados para posibles chubascos, aunque la cantidad de precipitación esperada es escasa, con valores que no superan los 1 mm.

El viento soplará desde el norte a una velocidad de entre 6 y 11 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima racha, con velocidades de hasta 25 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y ventoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de entre 6 y 7 grados. La probabilidad de lluvia disminuirá, y aunque el cielo seguirá cubierto, se espera que las condiciones se estabilicen hacia la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia durante la tarde. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y considerando la posibilidad de lluvia en sus planes.

