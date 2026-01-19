El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Catoira vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco en general, con una probabilidad de lluvia muy baja. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde la probabilidad de tormenta se eleva al 80%. A partir de la tarde, esta probabilidad disminuye considerablemente, aunque no se descartan chubascos aislados. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.8 mm, lo que indica que, si bien la lluvia no será significativa, podría haber momentos de inestabilidad.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que alcanzarán hasta los 10 km/h en dirección norte durante la mañana. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, con ráfagas que podrían llegar a los 7 km/h por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica se mantenga fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque el día comenzará con cielos cubiertos, las condiciones podrían mejorar ligeramente hacia la tarde, permitiendo disfrutar de un paseo bajo un cielo parcialmente despejado. Sin embargo, es aconsejable estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la inestabilidad podría traer sorpresas. En resumen, un día fresco y mayormente nublado espera a Catoira, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y tormentas aisladas.

