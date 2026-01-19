El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una mezcla de condiciones que podrían traer algunas sorpresas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente durante las horas centrales, donde las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 9 grados. La probabilidad de precipitación es baja en la mañana, pero aumentará considerablemente por la tarde, con un 45% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es posible que los habitantes de A Cañiza deban estar preparados para algunas lluvias ligeras, especialmente en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, alcanzando rachas de hasta 21 km/h en las horas más activas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes altas y la posibilidad de lluvias podrían afectar temporalmente la claridad del cielo. Las condiciones de luz serán adecuadas, con el orto solar a las 08:56 y el ocaso a las 18:31, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo a pesar de la nubosidad.

Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 2 grados. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a una noche fría y húmeda. En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras, especialmente por la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo invernal que se mantendrá en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.