El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

Hoy, 19 de enero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de nubosidad más densa. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un estado de cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con valores que apenas alcanzarán los 0.4 mm en la mañana y un ligero aumento a 0.9 mm en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se incrementa notablemente entre las 7 y las 13 horas, alcanzando un 100%, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos intermitentes durante este periodo. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación disminuirá, aunque no se descartan algunas lluvias ligeras.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avance el día, alcanzando rachas de hasta 21 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas.

La probabilidad de tormenta es baja, con un 20% entre las 13 y las 19 horas, lo que indica que, aunque hay posibilidad de actividad eléctrica, no se espera que sea un fenómeno significativo. La visibilidad se mantendrá buena, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia.

En resumen, Cangas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias intermitentes, especialmente en la mañana. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.