El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 12 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto se traduce en un ambiente húmedo que, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un ligero aumento en la tarde, aunque las cantidades esperadas son mínimas. Sin embargo, se anticipa que en la franja horaria de 08:00 a 09:00, se registren entre 0.4 y 1 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente algo húmedo, pero sin causar mayores inconvenientes.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. A lo largo de la mañana, se espera que el viento sea más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 19 km/h, especialmente en las horas más activas del día.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un 20% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propicias para tormentas significativas.

En resumen, Cambados experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día de abrigo, especialmente si planean estar al aire libre, y que estén atentos a posibles lluvias ligeras en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.