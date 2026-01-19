El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

Hoy, 19 de enero de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, la bruma ha sido la protagonista, con una visibilidad reducida que puede afectar la conducción y las actividades al aire libre. A medida que avanza la jornada, se espera que el cielo se mantenga mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro entre la densidad de las nubes.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 13 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con mínimas que rondan los 3 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que puede resultar en un ambiente algo incómodo para quienes son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra mayormente seco, aunque existe una probabilidad del 20% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, si se producen, serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 1 mm. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en la predicción, ya que la inestabilidad atmosférica puede provocar sorpresas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un 75% entre las 7:00 y las 13:00 horas, lo que indica que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propicias para tormentas severas.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos mayormente nublados y una ligera posibilidad de lluvia. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día variable y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.