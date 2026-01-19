El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto" en diferentes momentos del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con valores que no superan los 1 mm a lo largo del día. Sin embargo, hay un 25% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse algunas lloviznas ligeras, especialmente en la tarde. La probabilidad de tormenta es también del 25% en este mismo periodo, aunque no se anticipan eventos severos.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y la posible niebla, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un cielo cubierto y temperaturas frescas, con la posibilidad de algunas lloviznas ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que salgan deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.