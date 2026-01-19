El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 7 y las 13 horas, alcanzando un 100%, lo que sugiere que es el momento más crítico para la posibilidad de lluvias.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 3 y los 12 grados . Las primeras horas de la mañana serán las más frías, con temperaturas que rondarán los 3 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 12 grados en la tarde. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan frescas, con mínimas de 6 grados en la tarde y noche.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede contribuir a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 75% al final de la jornada. Esto puede generar una atmósfera algo pesada y húmeda, especialmente en las horas previas a la tarde.
El viento soplará predominantemente del norte y del sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable que los residentes de Barro se vistan adecuadamente para el frío y la humedad, y estén preparados para posibles chubascos durante el día.
En resumen, el tiempo en Barro para hoy se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias, especialmente en las horas centrales del día. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y cambios bruscos en el tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.
