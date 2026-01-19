El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, Baiona se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una mezcla de nubes altas y períodos de cielo despejado. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados, proporcionando un ambiente fresco pero relativamente templado para esta época del año.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 94% en las horas centrales del día. Esta elevada humedad, combinada con el cielo cubierto, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la posibilidad de tormentas y lluvias escasas entre las 7 y las 13 horas, donde la probabilidad de precipitación se eleva al 100%. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 1 mm de lluvia pronosticado. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto sin más precipitaciones significativas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse en algunos momentos, permitiendo que los rayos del sol se filtren entre las nubes. El ocaso está previsto para las 18:33, lo que ofrecerá una oportunidad para disfrutar de un atardecer, aunque la visibilidad puede verse afectada por la nubosidad persistente.

En resumen, Baiona experimentará un día fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera en las horas de la mañana. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de las breves apariciones del sol que podrían surgir a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.