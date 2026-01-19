El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de enero

El día de hoy, 19 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes altas que se mantendrán hasta la tarde. La temperatura oscilará entre los 2 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 69% por la tarde. Esto puede contribuir a la sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana y gran parte de la tarde, no se anticipa lluvia significativa, aunque hacia el final de la jornada, existe una probabilidad del 10% de que se registren algunas gotas. Las precipitaciones acumuladas durante el día no superarán los 0.8 mm, lo que indica que, si bien puede haber algo de lluvia, no será suficiente para causar inconvenientes.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 15 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Esta brisa, combinada con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque no se anticipan lluvias significativas, es recomendable que los residentes se preparen para un día gris y fresco, ideal para actividades en interiores. Aquellos que planeen salir deben vestirse adecuadamente para el frío y la posibilidad de una ligera llovizna al final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-18T20:52:12.