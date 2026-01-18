El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable. Durante la tarde, se espera que la temperatura llegue a un máximo de 13 grados, manteniendo un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h hacia el mediodía. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas del día, aunque es recomendable abrigarse un poco si se planea estar al aire libre durante la mañana.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de actividades recreativas o paseos por la costa.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, alrededor del 81%. El viento continuará soplando desde el norte, con velocidades que irán disminuyendo hacia la noche, lo que permitirá que la temperatura se sienta más fresca.

El ocaso se producirá a las 18:30, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de Vilanova de Arousa. Con cielos despejados y sin riesgo de lluvia, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo esta jornada invernal.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:00. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y las temperaturas se mantendrán en torno a los 5 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 10 grados hacia las 19:00 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.