El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 10 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 87% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que avance la jornada, estabilizándose en torno al 78% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que se acerque la tarde, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 24 km/h en las horas centrales del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten nubes altas, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente el tiempo despejado que dominará la jornada.

La probabilidad de tormentas también es mínima, con un 0% de posibilidad hasta las 19:00 horas, aumentando ligeramente a un 5% en la franja horaria de 19:00 a 21:00, aunque esto no debería ser motivo de preocupación para los planes al aire libre.

En resumen, el día se perfila como ideal para actividades al exterior, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche, y disfrutar de la luminosidad que ofrecerá el sol durante la mayor parte del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas variaciones en la nubosidad a medida que avance el día. Desde las primeras horas, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que se acerque la tarde, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con períodos de poco nuboso y algunas nubes altas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y las temperaturas se mantendrán en torno a los 5 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.