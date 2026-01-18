El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 4 grados y alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se prevé que el cielo permanezca mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes altas a partir de la tarde. Estas nubes no deberían afectar significativamente la luminosidad del día, pero podrían ofrecer un ligero cambio en la percepción del cielo. La temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 57% en las horas centrales. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son favorables para disfrutar de paseos, deportes o simplemente para pasar tiempo en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se presenta como un día mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento suave que aportará una agradable sensación de frescura. Es un día propicio para disfrutar del aire libre y aprovechar el sol invernal.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Redondela se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 4 grados, con una ligera brisa del este que alcanzará velocidades de hasta 5 km/h. La humedad relativa será alta, rondando el 84%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Soutomaior se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y soleado. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.