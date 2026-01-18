El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

Hoy, 18 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta el amanecer. Durante las primeras horas del día, las temperaturas se mantendrán en torno a 1-2 grados , lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de brumas.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas experimentarán un ligero aumento, alcanzando hasta 3 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con un incremento en la cobertura de nubes. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo hacia las 15:00 horas. A pesar de que no se esperan precipitaciones significativas, la probabilidad de lluvia se incrementará ligeramente, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, donde se estima un 30% de probabilidad de que se produzcan algunas lloviznas.

El viento soplará desde el norte-noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las horas de la tarde y la noche. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de 4 a 6 grados hacia el final del día.

La visibilidad mejorará gradualmente, pero se recomienda precaución al conducir, especialmente en las primeras horas de la mañana debido a la niebla. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el inicio de una noche que se prevé fría y con cielos mayormente cubiertos.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día marcado por la niebla matutina, temperaturas frescas y un aumento en la nubosidad a lo largo de la jornada. Aunque no se anticipan lluvias significativas, la alta humedad y el viento del norte-noreste contribuirán a una sensación de frío persistente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo inicial, desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente frías y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma dominarán el cielo, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 2 grados durante la mayor parte del día, lo que acentuará la sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. La visibilidad podría verse reducida debido a la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.