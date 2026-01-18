El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, en Vigo se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un luminoso amanecer a las 08:59. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 12 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 61% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte y el este, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es aconsejable tener en cuenta esta variable si se planea estar al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o visitas a parques locales.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se espera que estas afecten significativamente la luminosidad del día. El ocaso se producirá a las 18:31, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas frescas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el entorno natural de la ciudad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 2 y 3 grados , con una sensación de frescura que se verá acentuada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95% en la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

