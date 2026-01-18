El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal que ha caracterizado a la región en los últimos días.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 67% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la bruma podría aparecer en algunos momentos, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante la mayor parte del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 26 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los habitantes de Valga se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y al viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo gradualmente, y se prevé que las nubes altas comiencen a dominar el panorama. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 8 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en un 5% durante la tarde, aunque no se esperan eventos significativos. La tranquilidad del tiempo permitirá que los habitantes de Valga disfruten de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento y las bajas temperaturas.

En resumen, el día se presenta como una oportunidad para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar las horas de sol antes de que el cielo se cubra por completo al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.