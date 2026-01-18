El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Tui se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 06:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este tramo oscilarán entre 0 y 2 grados , lo que sugiere un ambiente frío y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma que persistirá hasta el mediodía. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 3 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondarán el 85% al mediodía, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, se espera que el cielo se despeje, permitiendo que el sol brille y eleve las temperaturas hasta un máximo de 13 grados hacia las 16:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por un descenso en la humedad relativa, que se espera que baje a un 62% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 91% hacia el final del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que oscilarán entre 6 y 12 km/h, predominando del norte y noreste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente al caer la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco a pesar de la alta humedad. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

En resumen, Tui experimentará un día marcado por la niebla en la mañana, seguido de un periodo de bruma y finalmente un cielo despejado en la tarde. Las temperaturas serán frías al inicio, pero se espera un leve aumento durante el día, con un ambiente seco y ventoso. Es recomendable abrigarse bien, especialmente en las primeras horas y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.