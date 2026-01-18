El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 3 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantenga despejado, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del norte con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

Durante la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, con un ligero descenso hacia la noche, donde se prevé que baje a 7 grados. La humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo a medida que se acerque la noche. Sin embargo, la humedad relativa seguirá siendo notable, rondando el 87% al final del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de Tomiño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:32, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar los colores del cielo al caer la tarde. En resumen, el tiempo en Tomiño hoy será mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas frescas y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, se prevé que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten suavemente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados durante las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable abrigarse un poco al salir.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando valores de hasta el 90%, lo que podría generar una sensación de frescor en el aire.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Tui se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 06:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este tramo oscilarán entre 0 y 2 grados , lo que sugiere un ambiente frío y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.