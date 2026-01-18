El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Soutomaior se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y soleado. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque sus valores más altos. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 9 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 56% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la humedad disminuya, la sensación térmica será más agradable, favoreciendo actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. Este viento moderado será un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede aportar una sensación de frescura adicional.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Soutomaior podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Las probabilidades de tormenta también son nulas, lo que refuerza la estabilidad de las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Soutomaior, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la primera parte de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas. La sensación térmica será fresca, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Redondela se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 4 grados, con una ligera brisa del este que alcanzará velocidades de hasta 5 km/h. La humedad relativa será alta, rondando el 84%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 4 grados y alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.