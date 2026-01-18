El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. La visibilidad podría verse reducida debido a la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre 1 y 10 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana, alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 70% al 99% a lo largo del día. Esto generará un ambiente algo frío y húmedo, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de chubascos aislados, aunque se espera que sean muy escasos. La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable tener en cuenta el viento al planificar actividades al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 08:58 y se ocultará a las 18:28, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la bruma podría regresar, afectando la visibilidad.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado y fresco, con bruma en las primeras horas y una ligera posibilidad de chubascos hacia la tarde. Las condiciones son ideales para actividades en interiores, mientras que quienes salgan deben estar preparados para el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.