El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor al inicio del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La brisa será suave, con vientos predominantes del norte y noreste, con velocidades que rondarán entre los 8 y 13 km/h. Esta combinación de temperaturas moderadas y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por los alrededores.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 12 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la presencia de vientos que podrían intensificarse, alcanzando rachas de hasta 33 km/h en las horas más cálidas. A pesar de esto, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La tarde se caracterizará por un cielo despejado, ideal para disfrutar de la puesta de sol, que se producirá a las 18:31. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza del paisaje costero de Sanxenxo.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. Los vientos del norte continuarán, aunque se espera que disminuyan en intensidad, lo que hará que la noche sea tranquila y propicia para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el puerto.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad gallega.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el sol brille intensamente, manteniendo una temperatura constante de alrededor de 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Hoy, 18 de enero de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío invernal.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Meaño se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 5 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 7 grados hacia el mediodía.

