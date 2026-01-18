El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salvaterra de Miño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 1 y 2 grados , manteniendo un ambiente gélido que requerirá abrigarse adecuadamente.
A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando hasta 4 grados hacia el mediodía. La humedad relativa, que se mantuvo en niveles altos durante la noche, comenzará a descender, lo que permitirá una sensación térmica un poco más agradable. Sin embargo, se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre, ya que la bruma podría persistir en algunas áreas.
Durante la tarde, se espera que el cielo se cubra de nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados , lo que podría resultar en un ambiente más templado en comparación con las primeras horas del día. El viento soplará desde el este a una velocidad moderada de 6 a 7 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas volverán a cambiar. La temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 6 grados . La humedad aumentará, y se espera que el cielo se cubra de nuevo, con la posibilidad de que la niebla regrese en las horas más tardías. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones.
En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un inicio frío y con niebla, seguido de un leve aumento de temperatura y cielos poco nubosos durante la tarde. La noche traerá consigo un descenso térmico y la posibilidad de que la niebla regrese, lo que podría afectar la visibilidad. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para disfrutar de un día seguro y cómodo.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 18 de enero de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 4 grados hacia las 8:00, y continúe aumentando hasta llegar a los 12 grados en la tarde.
El día de hoy, 18 de enero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.
El día de hoy, 18 de enero de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.
