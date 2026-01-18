El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 2 grados en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados hacia la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura será bienvenido tras las frías noches invernales.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando un 93% al amanecer y descendiendo a un 59% a medida que el día avanza. Esto contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, con la llegada del sol, se espera que la sensación térmica mejore, haciendo que el día sea más agradable.

El viento soplará desde el norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. A lo largo del día, se prevé que la velocidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en las horas centrales de la tarde. Este viento fresco puede ser un alivio ante el aumento de temperatura, pero también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no se anticipan chubascos, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

En resumen, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado tras la niebla matutina, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el sol y el aire fresco que caracterizan este invierno.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado que se extenderá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 1 y 2 grados , manteniendo un ambiente gélido que requerirá abrigarse adecuadamente.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Tui se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 06:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este tramo oscilarán entre 0 y 2 grados , lo que sugiere un ambiente frío y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.