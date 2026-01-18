El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y las temperaturas se mantendrán en torno a los 5 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 65% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, la temperatura se sentirá más agradable, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. Este viento, aunque moderado, será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Ribadumia pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes de salir o realizar actividades en el campo o en la playa.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. Las nubes altas que se prevén para la tarde no deberían interferir con la luz solar, permitiendo que el día termine con un hermoso ocaso a las 18:31. En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:00. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 83% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo de 12 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.