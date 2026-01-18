El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Redondela se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 4 grados, con una ligera brisa del este que alcanzará velocidades de hasta 5 km/h. La humedad relativa será alta, rondando el 84%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender lentamente, alcanzando los 5 grados a las 9 de la mañana y llegando a un máximo de 13 grados entre las 2 y las 3 de la tarde. Durante este periodo, el cielo seguirá despejado, lo que favorecerá la sensación de calidez a pesar de la baja temperatura. La humedad irá disminuyendo gradualmente, bajando a un 63% en la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable.

Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 1 de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris. A pesar de este cambio, no se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta las 7 de la tarde. Esto significa que, aunque el cielo se nuble, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se mantendrá en torno a los 5 a 7 km/h, pero a medida que avance la tarde, la velocidad del viento aumentará, alcanzando hasta 9 km/h desde el norte. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas desciendan nuevamente a 9 grados.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá nublado, pero sin riesgo de tormentas. La temperatura caerá a 8 grados hacia las 9 de la noche, y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 76%. En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un inicio soleado y cálido, seguido de un cambio hacia un ambiente más nublado y fresco por la tarde, pero sin precipitaciones.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la primera parte de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas. La sensación térmica será fresca, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Soutomaior se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y soleado. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 4 grados y alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.