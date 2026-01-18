El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 y 5 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 90%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo. A partir de las 11 de la mañana, el cielo empezará a mostrar un cambio, con la aparición de nubes altas que se irán intensificando a lo largo de la tarde.

Durante la tarde, especialmente entre las 3 y las 6 de la tarde, se prevé que el cielo se torne muy nuboso, con una temperatura máxima que podría llegar a los 13 grados . A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que, aunque el cielo esté cubierto, no se esperan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 12 del mediodía, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá nuboso, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. El ocaso se producirá a las 18:30, marcando el final de un día que, aunque comenzó soleado, se tornará más gris a medida que avance la tarde. En resumen, Pontevedra experimentará un día variado en cuanto a condiciones meteorológicas, con un inicio despejado que dará paso a un cielo más cubierto sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:59. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 4 grados , con una ligera subida a 5 grados hacia las 8 y 9 de la mañana.

Hoy, 18 de enero de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío invernal.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 5 grados a las 10:00 horas, proporcionando un respiro del frío matutino.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:59. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 4 grados , con una ligera subida a 5 grados hacia las 8 y 9 de la mañana.

Hoy, 18 de enero de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío invernal.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 5 grados a las 10:00 horas, proporcionando un respiro del frío matutino.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.