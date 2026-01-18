El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Pontecesures se despertará con un ambiente fresco y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. A primera hora de la mañana, se registrarán temperaturas de alrededor de 4 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse bien si se planea salir.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de vientos moderados provenientes del noreste, que alcanzarán velocidades de hasta 13 km/h. Estos vientos, aunque no serán excesivamente fuertes, pueden hacer que la temperatura se sienta más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 66% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Pontecesures que se vistan en capas para mantenerse cómodos.

En cuanto a la visibilidad, se espera que el cielo esté mayormente despejado, aunque habrá momentos de nubosidad variable. Durante la mañana, se prevé un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado, pero a medida que avance la tarde, se presentarán intervalos de nubes altas que podrían atenuar la luz solar. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que será un día seco, ideal para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en las primeras horas del día y un leve aumento al 5% en la franja horaria de 19:00 a 21:00, aunque esto no implica que se esperen lluvias significativas. Por lo tanto, los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día fresco y mayormente soleado, con temperaturas agradables en las horas centrales y vientos moderados que aportarán un toque de frescura al ambiente. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas matutinas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas variaciones en la nubosidad a medida que avance el día. Desde las primeras horas, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que se acerque la tarde, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con períodos de poco nuboso y algunas nubes altas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 3 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal que ha caracterizado a la región en los últimos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.