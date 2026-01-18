El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, especialmente entre las 8 y las 9 de la mañana. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 3 grados , lo que mantendrá un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 82% al 87%, lo que contribuirá a la sensación de frío.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 13 grados en su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde. El cielo se despejará en gran medida, con intervalos de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Este viento suave será un alivio en comparación con las temperaturas frescas, aunque no se espera que genere una sensación térmica notablemente diferente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 6 y 9 grados . La humedad aumentará ligeramente, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente al caer la noche. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se aconseja tener precaución si se planea salir.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente tranquilo, con niebla en las primeras horas, seguido de un ambiente más despejado y temperaturas frescas. La ausencia de precipitaciones y el viento suave permitirán disfrutar de un día agradable, aunque se recomienda estar atentos a las condiciones de visibilidad al amanecer y al anochecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 1 y 2 grados , manteniendo un ambiente gélido que requerirá abrigarse adecuadamente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.