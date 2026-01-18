El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado que se extenderá hasta el atardecer. Las temperaturas matutinas comenzarán en torno a los 3 grados , lo que sugiere que será un día fresco, pero con una tendencia a aumentar ligeramente a medida que avance la jornada.

A medida que el sol ascienda, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados durante la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Ponte Caldelas se vistan en capas, ya que las temperaturas por la mañana y al caer la tarde serán notablemente más frescas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 65% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, la humedad se estabilizará, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en áreas abiertas. Es aconsejable tener en cuenta esta variable si se planea pasar tiempo al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan lluvias ni tormentas, lo que significa que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Las condiciones climáticas son favorables para disfrutar de actividades familiares o paseos por la naturaleza, ya que el tiempo será estable y agradable.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para salir y aprovechar el aire libre, con temperaturas que irán en aumento y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.