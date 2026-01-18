El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 5 grados a las 10:00 horas, proporcionando un respiro del frío matutino.

A lo largo de la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 13 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 18:00 horas. La sensación térmica se verá influenciada por el viento, que soplará principalmente del norte, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 66% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se espera que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las nubes altas pueden ofrecer un espectáculo visual interesante, pero no traerán consigo precipitaciones. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona.

En resumen, Poio disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas frescas y un viento moderado del norte. Es un día ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y seco. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche, pero en general, será un día agradable para disfrutar de la belleza natural de la región.

Hoy, 18 de enero de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío invernal.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 83% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo de 12 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 y 5 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 90%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.