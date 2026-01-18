El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la primera parte de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas. La sensación térmica será fresca, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cambio hacia un estado más nuboso a partir de las 13:00 horas. Las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mañana y la primera parte de la tarde, aumentando ligeramente a un 5% en la franja horaria de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00, aunque sin expectativas de tormentas.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 92% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 61% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. Los vientos serán moderados, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Se espera que la racha máxima de viento se registre en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 6 grados hacia las 23:00 horas. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona, especialmente en las horas de luz.

En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente despejada, ideal para actividades al aire libre en las horas centrales, aunque se recomienda estar preparado para un cambio en el tiempo hacia la tarde, con un aumento en la nubosidad y temperaturas frescas. La ausencia de precipitaciones y la moderada actividad del viento contribuirán a que sea un día agradable en Pazos de Borbén.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Redondela se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 4 grados, con una ligera brisa del este que alcanzará velocidades de hasta 5 km/h. La humedad relativa será alta, rondando el 84%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Soutomaior se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y soleado. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.