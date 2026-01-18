El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, se prevé que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten suavemente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados durante las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable abrigarse un poco al salir.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo sea bastante agradable para paseos y actividades recreativas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a un 65% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 13 km/h. Durante las horas más activas del día, especialmente entre las 12:00 y las 18:00, se registrarán rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 29 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, por lo que es aconsejable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como senderismo o paseos por la costa. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 18:33. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 8 grados al caer la noche. En resumen, el tiempo en Oia para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 74% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando valores de hasta el 90%, lo que podría generar una sensación de frescor en el aire.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 3 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

