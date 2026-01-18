El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando valores de hasta el 90%, lo que podría generar una sensación de frescor en el aire.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 6 grados a media mañana y llegando a un máximo de 13 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la sensación térmica sea más cálida, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 11 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, lo que podría ser notable, pero no se anticipan condiciones adversas. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para quienes planean salir o realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un promedio de 13 grados, y comenzarán a descender hacia la noche, donde se espera que caigan a alrededor de 8 grados. La humedad relativa también comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando el 81% hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 18:32, momento en el que el cielo comenzará a oscurecerse, pero se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá apreciar los paisajes de O Rosal en su máximo esplendor.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados. Esta variación térmica es ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones serán agradables y propicias para disfrutar del entorno natural.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, se prevé que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten suavemente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados durante las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable abrigarse un poco al salir.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 3 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

