El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado que se extenderá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad.

Las temperaturas en O Porriño oscilarán entre los 3 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 3 grados, aumentando gradualmente a medida que el sol se eleva en el cielo. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 13 grados, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la jornada, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 59% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las rachas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos, lo que convierte a este día en una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos suaves permitirá a los habitantes de O Porriño disfrutar de un día placentero, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en la naturaleza. En resumen, el tiempo de hoy se presenta favorable, con un ambiente propicio para disfrutar de la belleza del entorno.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 2 y 3 grados , con una sensación de frescura que se verá acentuada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95% en la madrugada.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Tui se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 06:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este tramo oscilarán entre 0 y 2 grados , lo que sugiere un ambiente frío y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.