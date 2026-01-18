El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una sensación térmica que podría ser ligeramente más baja debido a la humedad relativa que se sitúa en torno al 89% al inicio del día.

A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 8 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 13 grados a las 4 de la tarde. Sin embargo, la humedad irá disminuyendo, lo que podría hacer que la sensación de frío sea menos intensa en comparación con las primeras horas del día. La humedad relativa se espera que baje hasta un 67% en la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

El viento será un factor notable a lo largo del día. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 13 km/h. En las horas centrales del día, se prevé que la velocidad del viento aumente, alcanzando rachas de hasta 33 km/h a las 4 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas expuestas. A medida que el día avance, el viento comenzará a disminuir, pero se mantendrá en torno a los 10 km/h durante la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que O Grove disfrute de un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no se anticipan cambios en las condiciones meteorológicas que puedan alterar los planes de los residentes y visitantes.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:31, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se prevé que esto afecte significativamente la claridad del cielo. La temperatura al caer la noche descenderá a alrededor de 10 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable. En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:00. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:00. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con poca nubosidad, especialmente entre las 13:00 y las 16:00, cuando las nubes comenzarán a aumentar ligeramente, aunque sin llegar a cubrir completamente el cielo.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Meaño se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 5 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 7 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.