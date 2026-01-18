El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 75% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un ligero aumento en la nubosidad, aunque se espera que el cielo continúe mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte-noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 25 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Esta combinación de viento y temperaturas moderadas hará que la jornada sea propicia para paseos y actividades recreativas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que es una buena noticia para quienes planean salir o realizar actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el suelo se mantenga seco y cómodo para disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 11 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:32. La noche será tranquila, con un ambiente fresco y sin la amenaza de lluvias.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de precipitaciones.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 74% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Gondomar se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una luminosidad notable durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 78%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, en Vigo se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un luminoso amanecer a las 08:59. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 12 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.