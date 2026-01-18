El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 2 y 3 grados , con una sensación de frescura que se verá acentuada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95% en la madrugada.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad, que bajará al 63% hacia la tarde. Sin embargo, la sensación de calor será moderada debido a la presencia de vientos del norte, que soplarán a velocidades de entre 10 y 14 km/h, proporcionando un alivio ante el frío matutino.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se espera que estas generen precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, ya que el sol brillará sin obstáculos significativos.

En cuanto a la tarde, se prevé que las temperaturas se mantengan agradables, rondando los 10 a 11 grados . La humedad seguirá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación más confortable. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados al caer la noche.

La puesta de sol se producirá a las 18:31, marcando el inicio de un descenso en las temperaturas nocturnas. Durante la noche, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 7 grados , con una humedad que se estabilizará en torno al 87%.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será predominantemente soleado y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables durante la tarde y un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa noche estrellada.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado que se extenderá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Redondela se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 4 grados, con una ligera brisa del este que alcanzará velocidades de hasta 5 km/h. La humedad relativa será alta, rondando el 84%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, en Vigo se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un luminoso amanecer a las 08:59. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 12 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.