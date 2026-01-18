El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Moraña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 3 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que las temperaturas aumenten ligeramente. Alrededor del mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 12 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de vientos del noreste, que alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h. Estos vientos, aunque moderados, podrían hacer que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el sol. A pesar de este cambio, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto significa que los residentes de Moraña podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la tarde-noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, llegando a un 90% en las horas nocturnas. El ocaso se producirá a las 18:30, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

Es importante destacar que, aunque el día comenzará con cielos despejados, la llegada de nubes altas podría dar lugar a un atardecer pintoresco, con tonalidades que van desde el naranja hasta el púrpura. Los vientos disminuirán gradualmente hacia la noche, lo que permitirá que la sensación de frío se mantenga, pero sin ser excesivamente incómoda.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas frescas y vientos moderados. La ausencia de precipitaciones y la presencia de cielos despejados en la mañana hacen de este un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, aunque se recomienda abrigarse bien, especialmente en las horas más frías del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:59. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 4 grados , con una ligera subida a 5 grados hacia las 8 y 9 de la mañana.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y parte de la tarde. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 3 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:59. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 4 grados , con una ligera subida a 5 grados hacia las 8 y 9 de la mañana.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y parte de la tarde. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 3 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.