El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 5 grados hacia las 09:00 horas. La brisa será suave, con vientos provenientes del este a una velocidad de 3 a 4 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero cómodo para realizar actividades al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura continuará en ascenso, alcanzando un máximo de 13 grados alrededor de las 16:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, sin embargo, no se anticipa precipitación alguna a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa comenzará a descender a medida que la temperatura aumente, situándose en torno al 56% por la tarde. Esto hará que la sensación térmica sea más agradable, permitiendo disfrutar de un día templado. Los vientos se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas más cálidas del día, provenientes del noreste.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 18:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:30 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 6 grados, y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando hasta un 87% hacia el final del día.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 18 de enero de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado durante las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:57. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre 1 y 2 grados .

El día de hoy, 18 de enero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la primera parte de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas. La sensación térmica será fresca, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 18 de enero de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado durante las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:57. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre 1 y 2 grados .

El día de hoy, 18 de enero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la primera parte de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas. La sensación térmica será fresca, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.