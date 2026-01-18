El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede ser más baja debido a la presencia de viento. Este soplará principalmente del norte y noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 21 km/h en las horas centrales del día. La combinación de viento y temperaturas frescas puede hacer que se sienta un poco más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormenta en la franja horaria de 07:00 a 13:00, aunque esta sigue siendo muy baja, con un 5%. Por lo tanto, es poco probable que se produzcan cambios significativos en el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan precipitaciones. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 10 grados hacia las 20:00 horas. La humedad relativa también irá en aumento, alcanzando el 91% al final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El ocaso se producirá a las 18:31, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará mayormente soleado y propicio para actividades al aire libre. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche. En resumen, Moaña disfrutará de un día tranquilo y despejado, ideal para disfrutar de la belleza natural de la zona.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el sol brille intensamente, manteniendo una temperatura constante de alrededor de 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, en Vigo se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un luminoso amanecer a las 08:59. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 12 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.