El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 83% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo de 12 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con un incremento en la nubosidad. Se prevé que el estado del cielo pase de despejado a poco nuboso, y posteriormente a cubierto en las horas de la tarde y noche. Esto se debe a la llegada de un sistema de nubes que podría traer consigo un ambiente más gris y menos soleado. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades de hasta 3 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento sople del norte, alcanzando rachas de hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente al caer la tarde.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque la llegada de nubes por la tarde podría reducirla ligeramente. Los habitantes de Meis deben estar preparados para un cambio en las condiciones climáticas a medida que se acerque la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día se presentará con un inicio fresco y despejado, ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda llevar abrigo para la tarde y la noche, cuando el viento y la nubosidad aumenten. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia, aunque el cambio en el cielo podría ser un recordatorio de que el invierno aún está presente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:59. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 4 grados , con una ligera subida a 5 grados hacia las 8 y 9 de la mañana.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:00. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y las temperaturas se mantendrán en torno a los 5 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.