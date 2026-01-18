El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Meaño se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 5 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 7 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la sensación térmica sea agradable para los que decidan salir a disfrutar del aire libre.

A partir de la tarde, el tiempo comenzará a cambiar. Aunque las nubes altas comenzarán a aparecer, la mayor parte del día seguirá siendo soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con un valor de 12 grados . A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá gradualmente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 7 de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Durante las horas más cálidas del día, el viento podría alcanzar rachas de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del frío. Sin embargo, al caer la tarde, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una noche tranquila.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Meaño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que el sol se ponga a las 18:31, las temperaturas comenzarán a descender, y la noche se presentará fresca, con valores que rondarán los 8 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el día de hoy en Meaño se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:00. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y las temperaturas se mantendrán en torno a los 5 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor al inicio del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.